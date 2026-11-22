Dos sujetos fueron detenidos por elementos de la Policía Estatal Preventiva en Lomas de Mazatlán, en posesión de municiones para arma de fuego.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), dicha acción derivó de una denuncia ciudadana que alertó a los uniformados sobre personas sospechosas en dicho sector.

Los policías que acudieron detectaron a sujetos con una “actitud evasiva”, por lo que los abordaron para una inspección, en la que aseguraron a ambos sujetos y la motocicleta en que circulaban.

En total incautaron dos cargadores para arma de fuego de diferentes calibres, 70 cartuchos calibre .223, y 20 cartuchos calibre 7.62x39 mm.

Los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones y diligencias correspondientes.