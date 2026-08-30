Policías detienen a dos sujetos con armas largas en Las Habitas, en Rosario

Oficiales de la Policía Estatal Preventiva detuvieron en la comunidad de Las Habitas, municipio de Rosario, a dos hombres en posesión de armas de fuego largas.

El comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) detalló que, al notar una conducta evasiva hacia la autoridad, los uniformados persiguieron a los sospechosos, para luego realizar una revisión.

En esta inspección, aseguraron dos armas largas tipo fusil calibre 7.62x39 milímetros y dos cargadores abastecidos.

Ante ello, los civiles fueron detenidos y, junto con el armamento, fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República para las investigaciones y diligencias correspondientes.