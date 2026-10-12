Policías detienen a un hombre con orden de aprehensión por robo en Bellavista, Culiacán

Un sujeto que contaba con orden de aprehensión fue detenido por elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) durante patrullajes en la comisaría de Bellavista, al norte de Culiacán.

De acuerdo con la ficha oficial, los agentes hacían recorridos de vigilancia en dicho poblado, cuando notaron que el hombre huyó al observar a los uniformados.

Esto provocó que fuera perseguido y alcanzado por los policías, quienes al cotejar en la base de datos, se percataron que contaba con orden de arresto vigente por el delito de robo.

Esta persona fue puesta a disposición de la autoridad competente para las investigaciones y diligencias correspondientes.