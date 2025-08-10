Policías estatales aseguran dos camionetas robadas en Culiacán

CULIACÁN._ Dos camionetas con reporte de robo fueron aseguradas por elementos de la Policía Estatal Preventiva tras patrullajes realizados en el libramiento Benito Juárez, conocido como “La Costerita”, al sur de Culiacán.

Según informes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, los policías estatales se encontraban realizando recorridos terrestres en las inmediaciones de la colonia El Ranchito cuando observaron estacionadas y encendidas dos unidades automotrices.

Una era una camioneta Toyota Tacoma sin placas de circulación y otra unidad de la marca Geely, ambas sin tripulantes.

Los uniformados se aproximaron a verificar los datos en Plataforma México y, al confirmar que contaban con reporte de robo vigente, procedieron a asegurarlas.

Los vehículos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para que realice los procedimientos necesarios y sean devueltos a sus propietarios.

Las labores de aseguramiento fueron realizadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.