$!Policías estatales aseguran dos vehículos durante patrullajes en Culiacán

Elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) ubicaron y aseguraron dos vehículos en distintos puntos de Culiacán, como resultado de patrullajes del operativo contra el robo de autos en la ciudad.

El primer aseguramiento ocurrió en la colonia Industrial El Palmito, donde fue encontrado un automóvil sedán mal estacionado y con placas del estado de Sonora.

Al confirmar que la unidad estaba abandonada, cotejaron sus datos y verificaron que las placas que tenía no correspondían a ese vehículo, por lo que lo decomisaron.