$!Policías estatales aseguran dos vehículos durante patrullajes en Culiacán

Elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) ubicaron y aseguraron dos vehículos en distintos puntos de Culiacán, como resultado de patrullajes del operativo contra el robo de autos en la ciudad.
El primer aseguramiento ocurrió en la colonia Industrial El Palmito, donde fue encontrado un automóvil sedán mal estacionado y con placas del estado de Sonora.
Al confirmar que la unidad estaba abandonada, cotejaron sus datos y verificaron que las placas que tenía no correspondían a ese vehículo, por lo que lo decomisaron.
El segundo hecho fue en la colonia Centro de la capital sinaloense. Ahí fue encontrada una camioneta Toyota de modelo antiguo, que había sido reportada como despojada recientemente.
Una vez que garantizaron que se trataba de la misma unidad reportada, quedó bajo resguardo oficial.
Ambas unidades fueron puestas a disposición de la autoridad competente para que realice las investigaciones correspondientes.