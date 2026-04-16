$!Policías estatales aseguran dosis de cristal y detienen a tres en Culiacán

CULIACÁN. _ Durante operativos de vigilancia en la zona norte de la ciudad, agentes de la Policía Estatal Preventiva detuvieron a tres civiles en posesión de cargadores para armas de fuego y diversas dosis de una sustancia con características del cristal.

La intervención ocurrió en el estacionamiento de un centro comercial del sector Humaya. Según el informe oficial, los agentes realizaban recorridos preventivos cuando observaron a tres personas a bordo de dos vehículos. Al notar la presencia de las unidades policiales, los individuos mostraron una actitud evasiva, lo que motivó una inspección visual de las unidades.

Tras la revisión, los policías localizaron cuatro cargadores para arma corta calibre 9 milímetros y cartuchos del mismo calibre. Asimismo, se aseguraron siete bolsas que contenían envoltorios con un polvo blanco similar a la droga conocida como cristal, con un peso total aproximado de 200 gramos.