$!Policías estatales detienen a dos hombres con armas en la colonia Juárez, en Mazatlán

MAZATLÁN. _ En el marco de los operativos de vigilancia implementados por el Carnaval Mazatlán 2026, elementos del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva detuvieron a dos hombres a quienes se les aseguraron armas de fuego en la colonia Benito Juárez.
Los agentes estatales realizaban recorridos de prevención cuando observaron un vehículo cuyo conductor portaba un radio de comunicación. De acuerdo con el reporte, al notar la presencia policial, el conductor aceleró la marcha en un intento por evadir a la autoridad.
Tras un seguimiento por las calles del sector, los efectivos lograron bloquear el paso de la unidad. En el sitio fueron asegurados los dos ocupantes, así como un arma corta calibre .9 milímetros, otra calibre .45, dos cargadores y 21 cartuchos de diversos calibres. El vehículo en el que se trasladaban no contaba con reporte de robo.
Tanto las personas detenidas como los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, institución que integrará la carpeta de investigación correspondiente para determinar la situación jurídica de los involucrados, bajo el principio de presunción de inocencia.