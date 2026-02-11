$!Policías estatales detienen a dos hombres con armas en la colonia Juárez, en Mazatlán

MAZATLÁN. _ En el marco de los operativos de vigilancia implementados por el Carnaval Mazatlán 2026, elementos del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva detuvieron a dos hombres a quienes se les aseguraron armas de fuego en la colonia Benito Juárez.

Los agentes estatales realizaban recorridos de prevención cuando observaron un vehículo cuyo conductor portaba un radio de comunicación. De acuerdo con el reporte, al notar la presencia policial, el conductor aceleró la marcha en un intento por evadir a la autoridad.