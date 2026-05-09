Policías estatales detienen a presunto vendedor de droga en la Díaz Ordaz, en Culiacán

Agentes del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa de la Policía Estatal Preventiva arrestaron a un hombre señalado como presunto vendedor de drogas, en la colonia Díaz Ordaz, en Culiacán.

Los oficiales se movilizaron en el sector mencionado luego de recibir una denuncia al 089, en la que además se advirtió que el sospechoso portaba un arma de fuego.

Al acercarse los uniformados al sitio indicado, el sujeto trató de escapar saltando por los techos de las casas, pero cayó de una de las viviendas, por lo que quedó herido y en calidad de detenido.

Tras atenderlo, los oficiales le confiscaron una arma corta calibre 9 milímetros, un cargador para arma corta abastecido con 25 cartuchos, 140 cigarros de presunta mariguana, con un peso aproximado de 150 gramos; 20 dosis de presunta mariguana, con un peso aproximado de 80 gramos; y 150 dosis de aparente metanfetamina, con un peso aproximado de 98 gramos.

El hombre, que fue atendido por personal médico, y los objetos del delito fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, encargado de realizar las investigaciones y diligencias correspondientes conforme a la ley.