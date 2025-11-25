Policías estatales detienen a un hombre con ametralladora en La Conquista, en Culiacán

Un hombre armado con una ametralladora Minimi fue detenido por elementos de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa en el fraccionamiento La Conquista, en Culiacán.

La acción se originó porque el sujeto, al querer evadir a los agentes, estrelló su vehículo contra otra unidad.

Tras el percance, los oficiales aseguraron el automóvil Tsuru de la marca Nissan en que viajaba el civil, así como una ametralladora Minimi calibre 5.56 por 45 milímetros, una cinta con 100 cartuchos útiles del mismo calibre.

El civil, el vehículo, la ametralladora y cartuchos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal a fin de llevar a cabo las investigaciones pertinentes.