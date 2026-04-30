Policías estatales golpean a menor de 15 años durante operativo en el Tutelar de Culiacán

CULIACÁN. _ Un menor de 15 años de edad fue golpeado por elementos de la Policía Estatal durante un operativo realizado en las inmediaciones del tutelar de menores, en el polígono de seguridad de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, el adolescente fue interceptado por los agentes, quienes lo acusaron de haberse fugado del centro de internamiento; sin embargo, familiares del joven señalaron que se trata del hermano de uno de los internos y que había salido de su domicilio por encargo de su madre para comprar agua en un súper de conveniencia.

Los hechos ocurrieron en medio de un despliegue de seguridad derivado de una riña registrada al interior del tutelar, lo que provocó la movilización de corporaciones estatales en la zona.

Tras la intervención policial, el menor resultó con golpes visibles en el torso, presuntamente ocasionados durante su detención por los agentes, quienes se trasladaban en la patrulla con número 7981.

Hasta el momento, autoridades no han emitido una postura oficial sobre lo ocurrido, ni se ha informado si existe una investigación interna por el uso de la fuerza en contra del adolescente.