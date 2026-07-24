$!Policías estatales recuperan cuatro vehículos con reporte de robo en operativos realizados en Culiacán y Escuinapa

CULIACÁN. _ Cuatro vehículos con reporte de robo vigente fueron recuperados por elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) durante operativos de vigilancia realizados en los municipios de Culiacán y Escuinapa.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que la primera recuperación ocurrió en el estacionamiento de una plaza comercial ubicada sobre el bulevar Ciudades Hermanas, en el cruce con la avenida Álvaro Obregón, donde los agentes localizaron un Volkswagen Passat modelo 2016.
Al consultar los datos de la unidad en la plataforma oficial, se confirmó que contaba con reporte de robo, por lo que fue asegurada y puesta a disposición de la autoridad correspondiente.
Más tarde, en una brecha de la comunidad de Laguna Colorada, al sur de Culiacán, los policías estatales ubicaron una camioneta Nissan NP300 modelo 2018 y un Nissan March Active modelo 2016, ambos de color blanco, cuyas características coincidían con reportes emitidos a través del servicio de emergencias 911.
Luego de verificar su situación legal, se confirmó que ambas unidades también tenían reporte de robo vigente.
En otra intervención, realizada en la colonia Centro de Escuinapa, los elementos localizaron un vehículo Mercedes-Benz V250 color gris en aparente estado de abandono. Tras consultar Plataforma México, se corroboró que la unidad había sido reportada como robada.
Las cuatro unidades quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, que continuará con las investigaciones correspondientes y los procedimientos para su eventual restitución a sus propietarios.