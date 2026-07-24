$!Policías estatales recuperan cuatro vehículos con reporte de robo en operativos realizados en Culiacán y Escuinapa

CULIACÁN. _ Cuatro vehículos con reporte de robo vigente fueron recuperados por elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) durante operativos de vigilancia realizados en los municipios de Culiacán y Escuinapa.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que la primera recuperación ocurrió en el estacionamiento de una plaza comercial ubicada sobre el bulevar Ciudades Hermanas, en el cruce con la avenida Álvaro Obregón, donde los agentes localizaron un Volkswagen Passat modelo 2016.

Al consultar los datos de la unidad en la plataforma oficial, se confirmó que contaba con reporte de robo, por lo que fue asegurada y puesta a disposición de la autoridad correspondiente.