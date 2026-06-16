$!Policías estatales recuperan vehículo robado tras persecución en Culiacán

Policías estatales recuperaron una camioneta que acababa de ser despojada sobre el bulevar Pedro Infante, tras una persecución registrada la tarde de este martes, en Culiacán.

De acuerdo con la información preliminar, la camioneta blanca fue despojada por el bulevar Pedro Infante, cerca del bulevar Juan M. Zambada, lo que activó el operativo de rastreo, y los elementos localizaron al responsable, lo que derivó en la persecución.