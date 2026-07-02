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Policías estatales y militares despliegan operativo en residencial de Stanza Cantabria, en Culiacán

Vecinos reportaron la llegada e incursión de las autoridades aproximadamente a las 16:30 horas de este 2 de julio, quienes habrían ingresado a una vivienda
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
02/07/2026 19:56
02/07/2026 19:56

CULIACÁN._ Elementos de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército Mexicano desplegaron un operativo al interior de un complejo residencial del sector Stanza Cantabria, al norte de Culiacán.

La privada se ubica por el bulevar Cantabria, esquina con la calle Ampuero, a donde ingresaron efectivos de ambas corporaciones, y otro grupo resguardó el perímetro con varias unidades oficiales.

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Vecinos reportaron la llegada e incursión de las autoridades aproximadamente a las 16:30 horas de este 2 de julio, momento desde el cual permanecen desplegadas.

En el lugar pudo apreciarse que las labores se concentraron en una vivienda de dos plantas, a donde también ingresaron agentes ministeriales.

Las instituciones participantes no han brindado detalles acerca de lo encontrado en el residencial, sin embargo, otras fuentes han informado que se habría incautado, entre otras cosas, artefactos explosivos.

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