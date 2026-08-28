$!Policías frustran presunto intento de privación de la libertad en Bachigualato

CULIACÁN._ Un presunto intento de privación ilegal de la libertad de una persona, en Bachigualato, fue frustada por policías municipales la tarde de este viernes 28 de agosto.

De acuerdo a los primeros reportes, hombres armados interceptaron a punta de balazos a la víctima, quien viajaba a bordo de un Honda Accord, color blanco, cuando circulaba sobre calzada Aeropuerto.

Al ver la acción, policías municipales intervinieron para evitar el hecho.