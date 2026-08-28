$!Policías frustran presunto intento de privación de la libertad en Bachigualato

CULIACÁN._ Un presunto intento de privación ilegal de la libertad de una persona, en Bachigualato, fue frustada por policías municipales la tarde de este viernes 28 de agosto.
De acuerdo a los primeros reportes, hombres armados interceptaron a punta de balazos a la víctima, quien viajaba a bordo de un Honda Accord, color blanco, cuando circulaba sobre calzada Aeropuerto.
Al ver la acción, policías municipales intervinieron para evitar el hecho.
El vehículo de la víctima presentó daños por los disparos en el cristal trasero del lado del conductor.
Los hechos se registraron sobre la Calzada Aeropuerto, en el cruce con la Calle José García, muy cerca de las instalaciones de la Policía Municipal.
Los delincuentes huyeron del lugar, pese a que se implementó un fuerte operativo de seguridad en los alrededores de Bachigualato.
Versiones de policías señalan que la víctima fue retirada del lugar bajo un operativo.