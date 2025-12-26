Policías hallan a hombre sin vida en San Ignacio

El cuerpo de un hombre con huellas de violencia y heridas por disparos fue localizado sobre una calle de la cabecera municipal de San Ignacio.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima. El hallazgo fue realizado por elementos de la Policía Municipal alrededor de las 07:00 horas, sobre la calle Camino a Tayoltita, durante un recorrido de vigilancia.

La persona se encontraba tendida en la vía pública y presentaba signos de violencia, así como lesiones producidas por arma de fuego. En el sitio también fueron localizados casquillos percutidos, lo que indica que el hecho ocurrió durante la madrugada de este viernes.

La zona fue acordonada por los agentes, quienes notificaron a personal de la Fiscalía General del Estado para que realizara las diligencias correspondientes.