Policías municipales arrestan a sujeto por robo a comercio en Culiacán

Agentes de la Policía Municipal de Culiacán arrestaron a un hombre identificado como Juniors “N”, de 35 años de edad, por su presunta participación en un intento de robo a un comercio durante la noche.

Los hechos ocurrieron al interior de una tienda de conveniencia, desde donde se activó una alarma de emergencia por el atraco, lo que movilizó a las autoridades.

Al llegar al negocio, los oficiales encontraron los cristales del acceso principal rotos, así como al sujeto dentro de la tienda.

Tras la intervención policial, el individuo fue detenido y puesto a disposición de las instancias competentes para determinar su situación jurídica.