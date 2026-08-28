Policías recuperan camioneta robada de un taller mecánico en Los Mochis

AHOME. _ Tras un reporte a los números de emergencia 911, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome lograron la recuperación de un vehículo que había sido sustraído del interior de un taller mecánico de Los Mochis.

La unidad asegurada es una camioneta tipo pick-up, marca Toyota, línea Hilux, modelo 2006, de color blanco y con placas de circulación del Estado de Sinaloa.

El despliegue policial se registró luego de que el servicio de emergencias 911 alertó a las patrullas en recorrido preventivo sobre un automóvil en aparente estado de abandono, ubicado a espaldas del predio que anteriormente ocupaba el Hotel Colinas.

Al arribar al sitio y realizar la inspección de rutina, los agentes preventivos confirmaron que la camioneta se encontraba sola y le faltaba el acumulador. Al solicitar información y cruzar los datos con la base del C-4, el sistema arrojó que el vehículo contaba con un reporte de robo vigente con fecha del 27 de agosto de 2026.

Tras el hallazgo, el vehículo fue remolcado a la pensión municipal y el caso fue turnado a la Unidad Especializada en Delitos de Robo de Vehículos de la Vicefiscalía Regional Zona Norte, autoridad que dará seguimiento a la carpeta de investigación correspondiente para su eventual entrega al propietario legítimo.