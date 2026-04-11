$!Ponen a salvo a 19 bañistas del fuerte oleaje en playas de Mazatlán

MAZATLÁN._ En medio del fuerte oleaje, se logró poner a salvo del mar a 19 personas, entre ellas a una que requirió maniobras de reanimación cardiopulmonar, durante 10 atenciones distintas este sábado en playas de Mazatlán.
Las zonas donde se registraron las alertas fueron Sábalo 1 en cuatro ocasiones, así como Isla de la Piedra, Playa Camarón, Pinitos, Cerritos y Playa Norte en las áreas 5 y 6.
A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que gracias a la coordinación entre el personal del Escuadrón de Salvamento Acuático, salvavidas de centros de hospedaje y el apoyo de algunos bañistas, se logró salvar a 19 personas en atenciones distintas registradas en el operativo de prevención y resguardo implementado en las playas de Mazatlán.
Gustavo Espinoza, comandante del cuerpo de salvavidas, informó que el fuerte oleaje y el hacer caso omiso a las recomendaciones y señalética fueron los principales factores que derivaron en la activación de los protocolos de búsqueda y rescate.
El jefe de los rescatistas añadió que las personas auxiliadas en la orilla recibieron valoración médica básica, presentando principalmente cansancio y crisis nerviosa.
Detalló que uno de los afectados requirió maniobras de reanimación cardiopulmonar y posteriormente fue trasladado a un hospital, donde quedó bajo observación médica.
Remiten a las celdas a tres personas
Asimismo, se informó que tres personas fueron remitidas a celdas por hacer caso omiso a las recomendaciones y provocar actos de molestia.
El horario permitido
Finalmente, Gustavo Espinoza destacó que las acciones preventivas continúan en las distintas áreas de playa, reiterando que el horario permitido para ingresar al mar es de 07:00 a 19:00 horas.