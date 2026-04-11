$!Ponen a salvo a 19 bañistas del fuerte oleaje en playas de Mazatlán

MAZATLÁN._ En medio del fuerte oleaje, se logró poner a salvo del mar a 19 personas, entre ellas a una que requirió maniobras de reanimación cardiopulmonar, durante 10 atenciones distintas este sábado en playas de Mazatlán.

Las zonas donde se registraron las alertas fueron Sábalo 1 en cuatro ocasiones, así como Isla de la Piedra, Playa Camarón, Pinitos, Cerritos y Playa Norte en las áreas 5 y 6.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que gracias a la coordinación entre el personal del Escuadrón de Salvamento Acuático, salvavidas de centros de hospedaje y el apoyo de algunos bañistas, se logró salvar a 19 personas en atenciones distintas registradas en el operativo de prevención y resguardo implementado en las playas de Mazatlán.