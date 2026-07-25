Ponen a salvo a 25 bañistas en 12 rescates por fuerte oleaje en playas de Mazatlán

MAZATLÁN._ Ante el oleaje elevado, 25 personas, entre ellas varios menores de edad, fueron puestas a salvo en playas de Mazatlán este sábado 25 de julio.

A través de un comunicado, se informó que elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en coordinación con prestadores de servicios turísticos y salvavidas de diversos centros de hospedaje, lograron poner a salvo a 17 personas durante 7 intervenciones realizadas por la tarde, luego de recibir reportes de bañistas con dificultades para salir del mar.

El comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático, Gustavo Espinoza, informó que todas las personas rescatadas fueron llevadas a la orilla, en algunos casos con apoyo de Jetsky.

Tras recibir una valoración inicial, únicamente presentaron cansancio y crisis nerviosa. En uno de los reportes fue necesaria la atención de paramédicos para valorar a una mujer, quien no requirió traslado a un hospital.

Las acciones de rescate se desarrollaron en las zonas de Sábalo 1, Gaviotas 3, Isla de la Piedra y Cerro del Crestón. En este último sitio también fue auxiliado un pescador que cayó tras ser golpeado por una ola; luego de ser rescatado fue llevado a tierra firme, donde recibió curaciones por heridas abrasivas.

El comandante añadió que entre las personas auxiliadas se encuentran visitantes originarios de Chihuahua, Estado de México y Toluca, entre ellos hay siete menores de edad.

Al mediodía de este sábado, se informó que elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con el apoyo de salvavidas de diversos centros de hospedaje, lograron rescatar a ocho personas en cinco intervenciones distintas, luego de que presentaran dificultades para salir del mar debido al fuerte oleaje.

Entre las personas rescatadas se encontraban siete visitantes procedentes de Torreón y una de Zacatecas; tres de ellas eran menores de edad y los cinco restantes adultos.

Después de la revisión médica se confirmó que ninguna requirió traslado a un hospital.

Con estas acciones, al cierre del operativo sabatino el Escuadrón de Salvamento Acuático acumuló 25 bañistas rescatados en 12 diferentes intervenciones, reiterando el llamado a respetar las banderas de advertencia y atender las indicaciones del personal salvavidas ante las condiciones de oleaje elevado.