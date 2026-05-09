Seguridad
|
Fosas clandestinas

Por las Voces Sin Justicia halla los restos de 3 hombres en un predio, en Concordia

Integrantes del colectivo localizaron los cuerpos durante una jornada de búsqueda en la comunidad de El Verde, con apoyo de autoridades
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
09/05/2026 18:26
09/05/2026 18:26

CONCORDIA._ Tras regresar este sábado 9 de mayo a un predio en El Verde, Concordia, el colectivo mazatleco Por las Voces Sin Justicia A.C. reportó el hallazgo de restos de tres hombres.

A través de sus redes sociales y compartiendo fotografías, informó que no se observaron prendas, tatuajes ni señas particulares visibles.

Como único indicio, en uno de los cuerpos se localizó un collar de cuentas color café/ámbar con dije tipo piedra o cuarzo.

$!Por las Voces Sin Justicia halla los restos de 3 hombres en un predio, en Concordia

El hallazgo fue realizado durante jornada de búsqueda en campo con acompañamiento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadanay Fiscalía.

”Afortunadamente, en esta ocasión se pudo regresar nuevamente al área y contar con apoyo de maquinaria para continuar los trabajos de búsqueda, logrando resultados positivos en el lugar”, informó el colectivo.

“De igual manera, agradecemos profundamente a todas las personas que apoyaron con donativos, alimentos, aguas, sueros y apoyo económico para esta jornada. Gracias a su solidaridad fue posible continuar los trabajos en campo”.

$!Por las Voces Sin Justicia halla los restos de 3 hombres en un predio, en Concordia


Para informar sobre fosas clandestinas

El colectivo mazatleco Por las Voces Sin Justicia A.C. pone a disposición un número para recibir cualquier información de manera anónima sobre personas desaparecidas.

¿Tienes información de fosas clandestinas? Comunícate al 669 326 2089.

$!Por las Voces Sin Justicia halla los restos de 3 hombres en un predio, en Concordia

Con este nuevo hallazgo, el colectivo suma un total de seis búsquedas positivas registradas de marzoa la fecha, en distintos recorridos realizados en Concordia, municipio donde han mantenido presencia constante como parte de sus jornadas independientes de localización.

Estas acciones de búsqueda se han desarrollado principalmente en zonas serranas, brechas y terrenos de difícil acceso, donde las integrantes de Por las Voces Sin Justicia recorren distintos puntos con la esperanza de encontrar indicios que permitan dar con el paradero de personas desaparecidas.

En esta ocasión, el contingente de buscadoras estuvo acompañado por elementos de seguridad, los cuales estuvieron brindaron protección durante las labores realizadas en el área cercana a la comunidad de El Verde.

$!Por las Voces Sin Justicia halla los restos de 3 hombres en un predio, en Concordia


Ellas buscarán los días 9 y 10 de mayo

Mientras gran parte de la población se prepara para celebrar el Día de las Madres entre flores, reuniones familiares y festejos, integrantes del colectivo de buscadoras Por las Voces Sin Justicia pasarán los días 9 y 10 de mayo recorriendo terrenos y realizando jornadas de búsqueda con la esperanza de encontrar algún indicio de sus familiares desaparecidos.

En la información compartida por el colectivo a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, se recordó cómo para muchas madres sinaloenses esta fecha no representa una celebración, sino el dolor, la ausencia e incertidumbre, ya que continúan sin saber dónde están sus hijas, hijos o seres queridos.

#Desaparecidos
#Fosas clandestinas
#Restos humanos
#Cuerpos
#Búsqueda de Personas
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube