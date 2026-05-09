$!Por las Voces Sin Justicia halla los restos de 3 hombres en un predio, en Concordia

CONCORDIA._ Tras regresar este sábado 9 de mayo a un predio en El Verde, Concordia, el colectivo mazatleco Por las Voces Sin Justicia A.C. reportó el hallazgo de restos de tres hombres. A través de sus redes sociales y compartiendo fotografías, informó que no se observaron prendas, tatuajes ni señas particulares visibles. Como único indicio, en uno de los cuerpos se localizó un collar de cuentas color café/ámbar con dije tipo piedra o cuarzo.

El hallazgo fue realizado durante jornada de búsqueda en campo con acompañamiento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadanay Fiscalía. ”Afortunadamente, en esta ocasión se pudo regresar nuevamente al área y contar con apoyo de maquinaria para continuar los trabajos de búsqueda, logrando resultados positivos en el lugar”, informó el colectivo. “De igual manera, agradecemos profundamente a todas las personas que apoyaron con donativos, alimentos, aguas, sueros y apoyo económico para esta jornada. Gracias a su solidaridad fue posible continuar los trabajos en campo”.



Para informar sobre fosas clandestinas El colectivo mazatleco Por las Voces Sin Justicia A.C. pone a disposición un número para recibir cualquier información de manera anónima sobre personas desaparecidas. ¿Tienes información de fosas clandestinas? Comunícate al 669 326 2089.

Con este nuevo hallazgo, el colectivo suma un total de seis búsquedas positivas registradas de marzoa la fecha, en distintos recorridos realizados en Concordia, municipio donde han mantenido presencia constante como parte de sus jornadas independientes de localización. Estas acciones de búsqueda se han desarrollado principalmente en zonas serranas, brechas y terrenos de difícil acceso, donde las integrantes de Por las Voces Sin Justicia recorren distintos puntos con la esperanza de encontrar indicios que permitan dar con el paradero de personas desaparecidas. En esta ocasión, el contingente de buscadoras estuvo acompañado por elementos de seguridad, los cuales estuvieron brindaron protección durante las labores realizadas en el área cercana a la comunidad de El Verde.