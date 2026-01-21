$!Por presunta fuga de gas, suspende actividades guardería del STASE en Culiacán

La guardería del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa (STASE), en Culiacán, fue evacuada de manera preventiva la mañana de este miércoles, luego de que se registrara una presunta fuga de gas de un tanque que se encontraba fuera de servicio.

El incidente ocurrió poco antes de las 7:00 horas en el Centro de Desarrollo Infantil Número 1, ubicado sobre la avenida Lázaro Cárdenas, en el cruce con la calle Juan José Ríos, en el sector centro de la capital sinaloense.