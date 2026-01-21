$!Por presunta fuga de gas, suspende actividades guardería del STASE en Culiacán

La guardería del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa (STASE), en Culiacán, fue evacuada de manera preventiva la mañana de este miércoles, luego de que se registrara una presunta fuga de gas de un tanque que se encontraba fuera de servicio.
El incidente ocurrió poco antes de las 7:00 horas en el Centro de Desarrollo Infantil Número 1, ubicado sobre la avenida Lázaro Cárdenas, en el cruce con la calle Juan José Ríos, en el sector centro de la capital sinaloense.
De acuerdo con los primeros reportes, fue el personal del plantel quien notificó al número de emergencias 911 sobre la percepción de un intenso olor a hidrocarburo en el área de patios y juegos infantiles, lo que generó la movilización de los cuerpos de auxilio.
Al sitio acudieron elementos de Protección Civil estatal y municipal, así como Bomberos de Culiacán, paramédicos de la Cruz Roja y corporaciones policiacas, quienes, en trabajos coordinados, evacuaron a un total de 43 personas, entre menores de edad y trabajadores.
Durante la inspección, los equipos de emergencia localizaron un tanque estacionario fuera de servicio que, presuntamente, liberó presión a través de su válvula de escape. El contenedor fue asegurado y retirado para su traslado a un lugar seguro.
Las autoridades controlaron la situación; sin embargo, las actividades escolares fueron suspendidas de manera temporal, con el fin de realizar una revisión exhaustiva de las instalaciones antes de reanudar labores.