$!Por reportes de enfrentamiento en comunidades de Rosario, se registra presencia terrestre y aérea de fuerzas federales

EL ROSARIO._ Tras difundirse enfrentamientos y detonaciones de explosivos en comunidades del municipio y la cabecera se registra un fuerte despliegue de elementos de fuerzas de seguridad por aire y tierra.

Trascendió que el operativo se replegó tras el reporte de enfrentamiento a las 5:00 horas de este sábado 7 de noviembre en el crucero de la comunidad de Los Copales.

Además en vía redes sociales, la ciudadanía destacó detonaciones la noche del viernes 6 de noviembre en Cacalotán, Copales, Chilillos y La Cabecera.