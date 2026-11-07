$!Por reportes de enfrentamiento en comunidades de Rosario, se registra presencia terrestre y aérea de fuerzas federales

EL ROSARIO._ Tras difundirse enfrentamientos y detonaciones de explosivos en comunidades del municipio y la cabecera se registra un fuerte despliegue de elementos de fuerzas de seguridad por aire y tierra.
Trascendió que el operativo se replegó tras el reporte de enfrentamiento a las 5:00 horas de este sábado 7 de noviembre en el crucero de la comunidad de Los Copales.
Además en vía redes sociales, la ciudadanía destacó detonaciones la noche del viernes 6 de noviembre en Cacalotán, Copales, Chilillos y La Cabecera.
Fue alrededor de 11:30 horas que se registró en primer lugar el sobrevuelo de helicópteros a baja altura entre la cabecera y la zona entre Chilillos y Los Copales.
Asimismo, se intensificó el arribo de elementos entre Marina, Ejército Mexicano, Policía Seguridad y Protección Ciudadana, entre otras.
La situación ha generado inquietud de los ciudadanos ante el temor de que la ciudad viva los mismos efectos de los municipios vecinos de Mazatlán, Concordia y Escuinapa.
Hasta el momento las autoridades no han emitido ningún anuncio o declaración al respecto, o llamado a la población a tomar medidas.