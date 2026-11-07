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Por reportes de enfrentamiento en comunidades de Rosario, se registra presencia terrestre y aérea de fuerzas federales

Elemento de la Marina, Ejército Mexicano, Policía Seguridad y Protección Ciudadana recorren la ciudad
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
07/11/2026 13:34
07/11/2026 13:34

EL ROSARIO._ Tras difundirse enfrentamientos y detonaciones de explosivos en comunidades del municipio y la cabecera se registra un fuerte despliegue de elementos de fuerzas de seguridad por aire y tierra.

Trascendió que el operativo se replegó tras el reporte de enfrentamiento a las 5:00 horas de este sábado 7 de noviembre en el crucero de la comunidad de Los Copales.

Además en vía redes sociales, la ciudadanía destacó detonaciones la noche del viernes 6 de noviembre en Cacalotán, Copales, Chilillos y La Cabecera.

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Fue alrededor de 11:30 horas que se registró en primer lugar el sobrevuelo de helicópteros a baja altura entre la cabecera y la zona entre Chilillos y Los Copales.

Asimismo, se intensificó el arribo de elementos entre Marina, Ejército Mexicano, Policía Seguridad y Protección Ciudadana, entre otras.

La situación ha generado inquietud de los ciudadanos ante el temor de que la ciudad viva los mismos efectos de los municipios vecinos de Mazatlán, Concordia y Escuinapa.

Hasta el momento las autoridades no han emitido ningún anuncio o declaración al respecto, o llamado a la población a tomar medidas.

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