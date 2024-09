MAZATLÁN._ La defensa de Henry Jomeny “R”, acusado del homicidio de Perla Scarlett “N”, solicitó más tiempo, para que el acusado asuma su responsabilidad y elija el procedimiento abreviado para dicten su sentencia o elegir un juicio normal con el desahogo de pruebas de la causa penal 383/2023.

El asesinato ocurrió el 18 de junio del 2023 y tuvo lugar en un minisúper de la calle Río Nazas y el callejón San Luis de la Colonia Reforma,

La madre de la víctima, Perla Isabel expresó su enojo y dijo sentirse desanima y cansada por asistir a tantas audiencias y no ve la hora de que se haga justicia para su hija.

“Esta audiencia se iba a tratar de que el imputado iba a decidir si aceptaba el procedimiento abreviado o nos íbamos a un juicio normal; pidió tiempo otra vez y la próxima audiencia será el 09 de octubre a las 13:30 horas. La Fiscalía redactó ya que la próxima audiencia si sería la última, porque es mucho desgaste emocional también para mí el estar viniendo a las audiencias y que las estén aplazando, pues ahora vamos a esperar, pero en octubre ya se tiene que decidir”, mencionó ante Noroeste.

“Se suponía que a él ya le habían dado en la audiencia anterior tiempo, para que decidiera si lo aceptaba o no y otra vez estamos en las mismas, lo que queremos es que ya se termine esto también, ya es mucho tiempo en estar en audiencias y no pasa nada, sabemos que él es culpable y que no va a salir, pero lo que queremos es que ya, este juicio ya se acabe”.