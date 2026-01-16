$!Preparan autoridades operativos especiales para ‘Altata Late Fuerte’ y ‘Duniza’ en Navolato

Las estrategias fueron acordadas por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en coordinación con las secretarías de Turismo, Economía y de Bienestar y Desarrollo Sustentable.

CULIACÁN._ Autoridades de seguridad pública y turismo del Gobierno de Sinaloa dieron a conocer operativos especiales de cara a los eventos “Altata Late Fuerte” y la “Primera Duniza del Año”, ambos en las playas de Navolato.

Sobre el evento “Primera Duniza del Año”, para este sábado 17 de enero, organizada por “Duniza Culichi 4x4 Off Road”, los participantes en sus vehículos todoterreno serán escoltados por la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán y Navolato.

En tanto, corporaciones como la Policía Estatal Preventiva, Fuerzas Armadas y Protección Civil del Estado y municipio mantendrán presencia en el evento con unidades oficiales 4x4 y personal de primeros auxilios.

Para el programa “Altata Late Fuerte”, que se desarrollará este domingo 18 de enero, contará con el despliegue de Ruta Segura Altata, que consiste en la participación interinstitucional en carreteras y en las inmediaciones del puerto antes, durante y después del evento.