Presencia de cocodrilo de 2.5 metros genera cierre preventivo de playas en Cerritos, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un cocodrilo de 2.5 metros fue visto en playas de Cerritos, al norte de Mazatlán, por lo que elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático, adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, implementaron el cierre preventivo del área comprendida entre el Hotel Riu y Playa Brujas, con el objetivo de salvaguardar la integridad de bañistas y visitantes.

De acuerdo a un comunicado, Gustavo Espinoza, comandante del cuerpo de Salvavidas, informó que el reptil tiene una longitud aproximada de 2.5 metros y se encuentra actualmente entre el oleaje, por lo que será necesario esperar a que salga a la zona de arena para iniciar los protocolos correspondientes de captura.

En estas acciones se contará con el apoyo de personal de Protección Civil y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), quienes determinarán el sitio adecuado para su reubicación, evitando así riesgos para la población.

Cabe señalar que este tipo de avistamientos se presentan cuando se abren las compuertas del área de estudio marino CIAD, ubicada a un costado de la avenida Sábalo-Cerritos, lo que facilita el desplazamiento de estos ejemplares hacia la zona de playa