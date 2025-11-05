$!Presencia militar inquieta a familias de Guasave; Ejército realiza cateos en busca de información

Durante este miércoles 5 de noviembre, las fuerzas castrenses intensificaron sus recorridos de reconocimiento y búsqueda en las comunidades de Bamoa y Gambino, así como en la colonia Ejidal y el sector Colón. La presencia más notable se dio al mediodía en la sindicatura de Bamoa, donde al menos cuatro unidades militares se concentraron en una vivienda cercana al río Sinaloa.

Lo anterior ha provocado incertidumbre y preocupación entre las familias que habitan las zonas de las revisiones.

GUASAVE._ Elementos del Ejército Mexicano mantiene un fuerte operativo de seguridad en el municipio de Guasave, con patrullajes y cateos derivado del enfrentamiento que resultó con la captura de 4 presuntos delincuentes, 13 abatidos y 9 personas que se encontraban privadas de su libertad en la sindicatura de La Brecha el pasado lunes 3 de noviembre.

Fuentes extraoficiales indicaron que uno de los puntos de inspección clave fue un inmueble de la colonia Ejidal que ya había sido asegurado previamente, donde dicha vivienda fue objeto de un megaoperativo realizado el pasado 6 de agosto de 2025, por parte de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde se decomisaron más de dos millones y medio de pesos en efectivo, joyería y miles de cartuchos útiles.

El actual despliegue se realiza sin cierres de calles ni bloqueos, pero con una vigilancia activa y visible. Los operativos de este miércoles se enfocaron en revisar documentación y recabar información relacionada con investigaciones federales en curso, sin que hasta el momento se hayan reportado detenciones ni aseguramientos de alto impacto durante esta jornada.

Pese a que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía General de la República (FGR) no han emitido comunicados oficiales, fuentes federales confirmaron que las operaciones de seguimiento por el enfrentamiento de La Brecha continuarán en las próximas horas, mientras que el convoy de presuntos integrantes de las Fuerzas Especiales Avendaño (FEA) sigue siendo el foco de la investigación.

La constante presencia de vehículos tácticos blindados en las carreteras rurales de Guasave ha generado incertidumbre entre la población, aunque no se han reportado nuevos incidentes armados desde la refriega inicial.