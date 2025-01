$!Presenta Gobernador plan de reactivación económica; son $76 mil millones, y 8 mil millones de dólares de inversión extranjera

“¿Compran en dónde? En los lugares y además el dinero que les llega les alcanza par pagar el abono, ¿dónde? Donde les fían, pagan el abono también. Entonces dicen ‘¿y dónde quedó ese dinero que según se decía se va a regalar a los pobres?’ No, quedó en el comercio”, expresó.

“¿Y qué pasa con ese dinero? Bueno, yo les he dicho muy seguido. Los adultos mayores, que son los que más, no se comen el dinero, compran en el abarrote”.

Abundó que todo el dinero que dispersa el Gobierno en programas de apoyo social no sale del territorio sinaloense, sino que ayuda a reforzar a las micros y pequeñas empresas.

“Los que reciben pensión no van a gastarlo en Tucson, no van a San Diego, no, eso lo gastan aquí, se fortalece el mercado interno. Le compran a Ley, le compran a Coppel, le compran a Soriana, Aurrerá, a todos esos, pero también empiezan comprándole a los chiquitos, a los abarroteros, y los de arriba le surten a los abarroteros de abajo, esto da movimiento”, manifestó Rocha Moya.

El plan de reactivación presentado por el Mandatario también incluye la construcción de diversas obras públicas a lo largo del Estado, entre las que destacan en Culiacán un malecón que conecte el bulevar Pedro Infante con el bulevar Las Torres, en el sector Bugambilias; un enlace entre el bulevar Agricultores con el Libramiento Benito Juárez, o La Costerita; y un Centro de Convenciones.

También se consideran diferentes pavimentaciones de vialidades principales en municipios de Navolato, Badiraguato, Concordia o Mocorito.