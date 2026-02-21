Presentan ante Juez a presuntos extorsionadores de Mazatlán; regresarán a juicio el martes

Víctor y Luis “N”, hombres detenidos por presunta extorsión a comerciantes del Mercado de Abastos La Yarda en Mazatlán, fueron presentados ante un Juez de Control como parte de su proceso judicial.

En la primera audiencia inicial, la Fiscalía General del Estado, vía la Agencia del Ministerio Público Especializada contra el Secuestro, los imputó por extorsión agravada y delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo, por presunta posesión de metanfetamina con fines de venta.

Según las primeras investigaciones de la FGE, el pasado 10 de febrero estos dos hombres fueron captados quitándole dinero a comerciantes de la central de abastos, y exigiéndoles más efectivo con amenazas de muerte y privación de la libertad.

Tras la presentación de cargos por parte de fiscales, la defensa pidió un plazo de hasta 144 horas para preparar sus argumentos, y regresarán a los juzgados el próximo martes 24 de febrero de 2026 a las 13:30 horas.

Luego de leerse la acusación, ambos sujetos detenidos permanecerán en prisión preventiva para encarar su procedimiento penal.