Presunta agresión contra el GOES en Mocorito deja dos detenidos y arsenal asegurado

Una presunta agresión contra agentes del Grupo Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva (PEP) en Mocorito, desató una persecución que culminó en la detención de dos sujetos, a quienes les decomisaron un arsenal.

Según el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), las acciones comenzaron en el poblado Aguapepe, donde fue ubicada una camioneta RAM negra. Supuestamente, los tripulantes dispararon contra los policías e intentaron huir.

Eso derivó en una persecución que, según la SSPE, terminó en poblados más adelante, donde fueron alcanzados.

El primer resultado arrojado fue que la camioneta contaba con reporte de robo en los Estados Unidos de América, además de la detención de dos hombres.

Posteriormente, los oficiales decomisaron un arsenal conformado por un fusil Barret calibre .50, un fusil tipo AK-47 calibre 7.62x39, una arma corta calibre 9 milímetros, dos cargadores calibre .50, 10 cargadores calibre 7.62x39 milímetros, un cargador calibre 9 milímetros, 20 cartuchos calibre .50, 290 cartuchos calibre 7.62x39 milímetros, 15 cartuchos calibre 9 milímetros, dos chalecos tácticos y cuatro placas balísticas.

Los detenidos juntos con los objetos de delito y el vehículo fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.