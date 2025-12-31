$!Presunta balacera deja daños en domicilio y un herido en la Díaz Ordaz, en Culiacán

CULIACÁN._ Un domicilio resultó con impactos de bala en la fachada tras una presunta balacera, en la que además se reportó una persona herida de bala en la colonia Díaz Ordaz, en Culiacán.

Vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego cerca de las 18:00 horas de este miércoles sobre la calle Constituyente Antonio Ancona, lo cual movilizó a autoridades.

Elementos del Ejército Mexicano aseguraron una escena entre las calles Constituyente Rafael Martínez Escobar y Donato Bravo Izquierdo, donde localizaron un inmueble con daños por proyectil de arma de fuego y casquillos percutidos en el asfalto.