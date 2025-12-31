$!Presunta balacera deja daños en domicilio y un herido en la Díaz Ordaz, en Culiacán

CULIACÁN._ Un domicilio resultó con impactos de bala en la fachada tras una presunta balacera, en la que además se reportó una persona herida de bala en la colonia Díaz Ordaz, en Culiacán.
Vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego cerca de las 18:00 horas de este miércoles sobre la calle Constituyente Antonio Ancona, lo cual movilizó a autoridades.
Elementos del Ejército Mexicano aseguraron una escena entre las calles Constituyente Rafael Martínez Escobar y Donato Bravo Izquierdo, donde localizaron un inmueble con daños por proyectil de arma de fuego y casquillos percutidos en el asfalto.
Los primeros reportes indican que habría sido un intercambio de disparos entre sujetos a bordo de motocicletas.
Además de la casa con daños, se informó que una persona habría resultado con lesiones en una mano por impactos de bala a raíz de estos hechos.
La zona fue asegurada por oficiales castrenses, con la posterior intervención de peritos de la Fiscalía General del Estado.