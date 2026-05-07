$!Presunta riña familiar deja a un hombre muerto por arma blanca en Villa Juárez, Navolato

Una presunta riña familiar entre padre e hijo dejó como saldo a un hombre asesinado por arma blanca la mañana de este jueves en la sindicatura Villa Benito Juárez, municipio de Navolato. El occiso fue identificado en el lugar como Justiniano “N”, de 45 años, quien supuestamente habría sido agredido por su hijo.





El crimen fue reportado cerca de las 7:30 horas, al interior de una aparente cuartería ubicada sobre la Calle Ezequiel Valenzuela, entre Diego Aguilar, en la Colonia Perfecto Arredondo. La víctima murió al interior del complejo habitacional, sin que se tenga reporte sobre la detención del responsable.



