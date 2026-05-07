$!Presunta riña familiar deja a un hombre muerto por arma blanca en Villa Juárez, Navolato

Una presunta riña familiar entre padre e hijo dejó como saldo a un hombre asesinado por arma blanca la mañana de este jueves en la sindicatura Villa Benito Juárez, municipio de Navolato.
El occiso fue identificado en el lugar como Justiniano “N”, de 45 años, quien supuestamente habría sido agredido por su hijo.
El crimen fue reportado cerca de las 7:30 horas, al interior de una aparente cuartería ubicada sobre la Calle Ezequiel Valenzuela, entre Diego Aguilar, en la Colonia Perfecto Arredondo.
La víctima murió al interior del complejo habitacional, sin que se tenga reporte sobre la detención del responsable.
Agentes de la Policía Estatal y del Ejército Mexicano en Villa Juárez confirmaron el homicidio como primeros respondientes, por lo que acordonaron el área y solicitaron intervención de Fiscalía General del Estado.
Al lugar se trasladaron policías de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado, junto con el Servicio Médico Forense, para desplegar las diligencias correspondientes y proceder al levantamiento del cuerpo.