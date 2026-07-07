$!Presunto enfrentamiento armado deja nueve vehículos dañados en la colonia Gabriel Leyva, en Escuinapa

ESCUINAPA. Al menos nueve vehículos resultaron con daños en la colonia Gabriel Leyva, en Escuinapa, presuntamente a causa de un enfrentamiento entre civiles armados. No se reportaron personas lesionadas. El hecho fue notificado alrededor de las 08:00 horas de este martes, cuando la Fiscalía General del Estado solicitó el apoyo de elementos de Seguridad Pública para realizar las diligencias correspondientes en la zona ubicada sobre la calle Emiliano Zapata, entre Agustina Ramírez y Veracruz.

En el lugar, las autoridades localizaron un vehículo con daños de mayor magnitud, el cual se presume habría estado directamente involucrado en los hechos. Además, otros ocho automóviles que se encontraban estacionados en las calles aledañas también presentaban afectaciones.

Las unidades registraron impactos en cristales, carrocería y neumáticos, como consecuencia del intercambio de disparos, de acuerdo con los primeros reportes. Estos daños estarían relacionados con los presuntos enfrentamientos armados reportados por vecinos en distintos sectores de la ciudad durante la mañana. En esos mismos hechos también resultó dañada una barda del gimnasio municipal, inmueble donde además se ubica la base de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.