Presunto enfrentamiento en Tepuche deja dos civiles muertos y camioneta calcinada

Dos civiles armados sin vida y una camioneta calcinada es el saldo de un presunto enfrentamiento registrado la tarde de este lunes en la sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán.

De acuerdo con los primeros informes, el intercambio de disparos ocurrió alrededor del mediodía, en las inmediaciones de los poblados Mojolo Viejo y Algodones, pertenecientes a la sindicatura.

En el lugar, las autoridades aseguraron una segunda unidad presuntamente vinculada al hecho.

Tras el reporte, elementos de corporaciones de seguridad arribaron al punto y aseguraron el área con cinta restrictiva para el procesamiento de indicios, sin que hasta el momento se haya informado de si hay personas detenidas o lesionadas.