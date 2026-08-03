Presunto enfrentamiento provoca cierre vial en carretera Mazatlán-Tepic, en La Concha

LA CONCHA, Escuinapa._ Un presunto enfrentamiento entre corporaciones federales y civiles armados presuntamente en la caseta fitosanitaria de La Concha, provocó un cierre al tráfico vehicular en la carretera de cuota; hasta el momento no hay información oficial.

Los hechos al parecer se suscitaron en la carretera de cuota Mazatlán-Tepic, cuando se dio el enfrentamiento entre la Secretaria de Marina y civiles armados, por lo que personal del Ejército Mexicano llegó a la zona y cerró el paso en la carretera, por lo que decenas de vehículos quedaron varados por casi una hora.

Alrededor de las 17:00 horas la carretera de cuota quedó despejada.