$!Presunto explosivo moviliza a fuerzas armadas en Culiacán; era un molcajete de madera

CULIACÁN. _ Una movilización de fuerzas armadas y corporaciones de seguridad se registró la mañana de este martes en la colonia Guadalupe Victoria, en Culiacán, tras recibir reportes sobre la presencia de un presunto artefacto explosivo frente a una ferretería.
Luego de la revisión por parte de personal especializado, se determinó que el objeto resultó ser un utensilio de madera utilizado para moler chiles, por lo que se descartó cualquier riesgo para la población.
Ante la denuncia ciudadana, elementos del Ejército Mexicano aseguraron el área y restringieron el paso vehicular en el carril de norte a sur de la avenida Revolución, como medida de prevención para los civiles en la zona.
El objeto, que inicialmente fue confundido con una granada, se encontraba sobre una caja de calzado al exterior del establecimiento, ubicado en el sector mencionado.
Al lugar acudieron efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para resguardar el perímetro. Ante la incertidumbre inicial, el personal militar solicitó la intervención del grupo antibombas para realizar el retiro de la pieza y proceder con el protocolo de inspección en un área controlada.