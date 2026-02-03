$!Presunto explosivo moviliza a fuerzas armadas en Culiacán; era un molcajete de madera

CULIACÁN. _ Una movilización de fuerzas armadas y corporaciones de seguridad se registró la mañana de este martes en la colonia Guadalupe Victoria, en Culiacán, tras recibir reportes sobre la presencia de un presunto artefacto explosivo frente a una ferretería.

Luego de la revisión por parte de personal especializado, se determinó que el objeto resultó ser un utensilio de madera utilizado para moler chiles, por lo que se descartó cualquier riesgo para la población.