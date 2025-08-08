Presunto operativo de la Marina en El Tamarindo, Culiacán, no ha sido confirmado por autoridades

CULIACÁN. _ Desde la mañana de este viernes se reportó un presunto despliegue de elementos de la Secretaría de Marina en la sindicatura de Villa Adolfo López Mateos, conocida como “El Tamarindo”, al norte de Culiacán. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente dicha intervención.

De acuerdo con versiones preliminares, el operativo habría iniciado antes de las 7:00 horas, incluyendo el presunto sobrevuelo de un helicóptero militar y el cierre de accesos al poblado por parte de efectivos navales.

Durante la conferencia “La Semanera”, la vocera de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, Verona Hernández Valenzuela, fue cuestionada sobre el supuesto despliegue en la zona, pero se abstuvo de confirmar la información.

El equipo de Noroeste se trasladó al lugar para verificar los reportes. Sin embargo, al momento de su arribo no se observó presencia militar en los accesos ni en el interior de la comunidad. Tampoco se detectaron retenes, vehículos oficiales ni patrullajes aéreos o terrestres.

Pese a ello, algunos habitantes de “El Tamarindo” indicaron que desde temprano corrió el rumor de un operativo militar en la zona. No obstante, reconocieron que la presencia de fuerzas armadas fue prácticamente nula y que la situación en la sindicatura se mantenía en calma.