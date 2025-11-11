Prisión a 6 militares, por muerte de niñas en Badiraguato

CIUDAD DE MÉXICO. _ Seis integrantes del Ejército Mexicano están en prisión por la muerte de las niñas Leydi y Alexa en Badiraguato, confirmó este martes 11 de noviembre el General Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla Trejo.

Los elementos castrenses se encuentran detenidos en el Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, luego del fallo dictado por un Juez de la Fiscalía General de Justicia Militar. Trevilla Trejo, durante la conferencia de prensa matutina del Gobierno Federal, precisó que la Fiscalía General de la República (FGR) también da seguimiento a la investigación por el homicidio de las dos menores.

El titular de la Sedena detalló la situación de los implicados: “En el caso de la Fiscalía General de Justicia Militar, el juez dictó prisión. Se encuentran en la prisión de Mazatlán, los seis elementos que están involucrados, y la Fiscalía General de la República lleva el seguimiento por el tema del homicidio, donde se vieron afectadas las dos niñas. Esa es la situación”, señaló Trevilla Trejo.

Las menores, Leydi de 11 años y Alexa de 7, fallecieron el 6 de mayo en Badiraguato, Sinaloa, al recibir disparos de soldados que atacaron directamente el vehículo en el que viajaban con su familia. El hecho ocurrió tras una confusión por parte de los militares, de acuerdo con los testimonios de la familia afectada. En el mismo incidente, los padres de las menores, así como un menor de 12 años, resultaron lesionados.