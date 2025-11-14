Prisión preventiva para tres adultos y un menor por acopio de armas de uso exclusivo en Culiacán

CULIACÁN. _ La Fiscalía General de la República (FGR) logró la vinculación a proceso de tres adultos y un menor de edad que fueron detenidos en la capital del estado con un arsenal de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Los imputados, identificados como Pilar “M”, Edgar “Z” y Alejandro “D”, fueron capturados por elementos del Ejército en la colonia Centro, luego de labores de inteligencia del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

En el operativo se incautaron cuatro armas de fuego largas, entre ellas fusiles y ametralladoras, una de estas últimas equipada con un aditamento lanzagranadas. Además, el personal militar aseguró cuatro granadas, 35 cargadores y mil 433 cartuchos útiles. También fue asegurado un vehículo.

El Ministerio Público Federal (MPF) presentó ante un Juez los datos de prueba necesarios, lo que resultó en la vinculación a proceso por delitos de portación de armas y granadas, así como por posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. El Juez dictó para los tres adultos la medida cautelar de prisión preventiva, y estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

En el caso del menor de edad implicado, el Juez Especializado en Justicia Penal para Adolescentes también dictó vinculación a proceso por acopio y posesión de armas, cartuchos, cargadores y granadas de uso exclusivo, y ordenó la medida cautelar de internamiento preventivo.