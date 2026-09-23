Privan de la libertad a adolescente de 16 años en el fraccionamiento Chulavista, Culiacán

CULIACÁN. _ Un grupo armado privó de la libertad a un adolescente de 16 años, identificado como Edgar Ulises “N”, durante la noche del martes 22 de septiembre en el fraccionamiento Chulavista, ubicado al surponiente de Culiacán.

De acuerdo con la información, los hechos se registraron alrededor de las 23:00 horas cerca del domicilio de la víctima. En ese punto, al menos cuatro hombres armados con fusiles interceptaron al menor de edad, lo sometieron y lo obligaron a subir a un vehículo gris de modelo reciente.

Tras recibir la alerta, elementos de distintas corporaciones policiales acudieron al fraccionamiento y desplegaron un operativo de búsqueda para localizar al adolescente y a los responsables, sin que se reportaran resultados positivos.

A la escena también arribaron agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, quienes recopilaron datos e integraron la carpeta de investigación correspondiente para dar con el paradero del menor.