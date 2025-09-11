Privan de la libertad a agente de la PEP en su domicilio en San Ignacio

CULIACÁN. _ Un agente de la Policía Estatal Preventiva (PEP) fue privado de la libertad la noche del miércoles 10 de septiembre, luego de que un grupo de civiles armados irrumpiera en un domicilio de la cabecera municipal de San Ignacio.

De acuerdo con reportes preliminares, el hecho ocurrió alrededor de las 23:00 horas, cuando varios sujetos con armas largas ingresaron por la fuerza a la vivienda donde se encontraba el elemento, identificado de manera extraoficial como Jesús Manuel “N”, de 23 años de edad. Se informó que el agente no se encontraba en funciones al momento del ataque.

Testigos alertaron al número de emergencias 911 sobre la presencia de los hombres armados, quienes sacaron por la fuerza al policía estatal y lo subieron a los vehículos en los que arribaron, dándose a la fuga con rumbo desconocido.

El reporte oficial detalla que el joven agente mide aproximadamente 1.65 metros, es de tez morena clara y complexión robusta. Al momento de su desaparición vestía un short tipo camuflaje y una camiseta blanca. No se le identificaron señas particulares visibles.

Tras la denuncia, elementos de la Policía Estatal, Policía Municipal y de la Policía de Investigación acudieron al lugar de los hechos y confirmaron la privación de la libertad, por lo que desplegaron un operativo de búsqueda en la zona.

Hasta el momento, no se ha informado sobre resultados positivos. Sin embargo, autoridades indicaron que el operativo se ha extendido a comunidades rurales cercanas, mientras se mantiene un cerco de vigilancia en puntos estratégicos del municipio.