$!Privan de la libertad a conductor en el fraccionamiento Terranova, en Culiacán

Un hombre fue privado de la libertad tras ser interceptado por sujetos armados la tarde de este lunes 30 de marzo en calles del fraccionamiento Terranova, en Culiacán.
De acuerdo con los reportes, el hecho ocurrió sobre el bulevar Flor de Liz, en el cruce con la calle Alcatraz, donde la víctima circulaba a bordo de un automóvil cuando fue alcanzada por los agresores.
Se informó que los individuos lo sometieron y lo obligaron a subir a otro vehículo, en el que posteriormente huyeron con rumbo desconocido.
Tras la privación, el automóvil de la víctima quedó abandonado en el lugar, lo que fue reportado por testigos al número de emergencias 911.
Elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes, confirmaron el hecho y procedieron a acordonar el área.
Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido establecida, mientras que autoridades de distintas corporaciones desplegaron un operativo de búsqueda en el sector.
Agentes de la Fiscalía General del Estado realizarán las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación, mientras que el vehículo será asegurado y trasladado a una pensión.