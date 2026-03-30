$!Privan de la libertad a conductor en el fraccionamiento Terranova, en Culiacán

Un hombre fue privado de la libertad tras ser interceptado por sujetos armados la tarde de este lunes 30 de marzo en calles del fraccionamiento Terranova, en Culiacán.

De acuerdo con los reportes, el hecho ocurrió sobre el bulevar Flor de Liz, en el cruce con la calle Alcatraz, donde la víctima circulaba a bordo de un automóvil cuando fue alcanzada por los agresores.

Se informó que los individuos lo sometieron y lo obligaron a subir a otro vehículo, en el que posteriormente huyeron con rumbo desconocido.