$!Privan de la libertad a conductor frente al Instituto Tecnólogo de Culiacán

El conductor de un vehículo JAC e10x fue privado de su libertad durante la tarde de este martes 16 de junio, cuando circulaba por la avenida Álvaro Obregón, en Culiacán.

El hecho fue reportado aproximadamente a las 15:50 horas, justo enfrente del Instituto Tecnológico de Culiacán, debajo de un puente peatonal que conecta hacia una plaza comercial en Colinas de San Miguel.

El vehículo fue encontrado en estado de abandono, encendido y en su interior fue hallado el celular de la víctima, quien únicamente ha sido identificado como un varón.