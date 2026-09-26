$!Privan de la libertad a conductor y dejan abandonada su camioneta en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre fue privado de la libertad cuando se encontraba a bordo de una camioneta, la cual quedó abandonada sobre el carril de oriente a poniente de la Avenida Óscar Pérez Escobosa.
El reporte se emitió a las 18:30 horas de este sábado 26 de septiembre sobre la vialidad también conocida como Libramiento II, casi esquina con la Avenida Cristóbal Colón.
Según testigos, hombres armados a bordo de otro vehículo interceptaron al conductor de una camioneta Outlander Mitsubishi, lo obligaron a descender y se lo llevaron con rumbo desconocido, dejando la unidad abandonada.
La zona fue acordonada por elementos del Ejecutivo hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.