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Violencia

Privan de la libertad a conductor y dejan abandonada su camioneta en Mazatlán

Hombres armados interceptaron a la víctima sobre la Avenida Óscar Pérez Escobosa y se la llevaron con rumbo desconocido este sábado
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
26/09/2026 20:37
26/09/2026 20:37

MAZATLÁN._ Un hombre fue privado de la libertad cuando se encontraba a bordo de una camioneta, la cual quedó abandonada sobre el carril de oriente a poniente de la Avenida Óscar Pérez Escobosa.

El reporte se emitió a las 18:30 horas de este sábado 26 de septiembre sobre la vialidad también conocida como Libramiento II, casi esquina con la Avenida Cristóbal Colón.

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Según testigos, hombres armados a bordo de otro vehículo interceptaron al conductor de una camioneta Outlander Mitsubishi, lo obligaron a descender y se lo llevaron con rumbo desconocido, dejando la unidad abandonada.

La zona fue acordonada por elementos del Ejecutivo hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.

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