$!Privan de la libertad a custodia penitenciaria en el fraccionamiento Santa Rocío, Culiacán

CULIACÁN._ María de los Ángeles Ruiz Salazar, de 35 años y empleada del Gobierno del Estado como custodia penitenciaria, fue privada de la libertad la mañana de este martes por un grupo de hombres armados que irrumpió en un domicilio del fraccionamiento Santa Rocío, al poniente de Culiacán.

La mujer fue reportada como desaparecida este 11 de agosto, luego de que presuntamente varios sujetos ingresaran por la fuerza a un inmueble ubicado sobre la calle Monte Carmelo, donde la sometieron y posteriormente se la llevaron a bordo de una camioneta SUV blanca, de modelo reciente.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, María de los Ángeles fue vista por última vez durante la mañana de este martes en ese sector. Como señas particulares, presenta una cicatriz en la ceja izquierda; mide 1.65 metros, es de complexión robusta, tez clara y tiene cabello medio, ondulado y castaño oscuro.