$!Privan de la libertad a custodia penitenciaria en el fraccionamiento Santa Rocío, Culiacán

CULIACÁN._ María de los Ángeles Ruiz Salazar, de 35 años y empleada del Gobierno del Estado como custodia penitenciaria, fue privada de la libertad la mañana de este martes por un grupo de hombres armados que irrumpió en un domicilio del fraccionamiento Santa Rocío, al poniente de Culiacán.
La mujer fue reportada como desaparecida este 11 de agosto, luego de que presuntamente varios sujetos ingresaran por la fuerza a un inmueble ubicado sobre la calle Monte Carmelo, donde la sometieron y posteriormente se la llevaron a bordo de una camioneta SUV blanca, de modelo reciente.
De acuerdo con la ficha de búsqueda, María de los Ángeles fue vista por última vez durante la mañana de este martes en ese sector. Como señas particulares, presenta una cicatriz en la ceja izquierda; mide 1.65 metros, es de complexión robusta, tez clara y tiene cabello medio, ondulado y castaño oscuro.
Al momento de su desaparición vestía una playera rosa y short gris.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó que recibió una denuncia anónima a través del número 089, relacionada con la privación ilegal de la libertad de una mujer que trabaja en el área de seguridad del Centro Penitenciario de Aguaruto.
Tras el informe, elementos de las corporaciones que integran el Grupo Interinstitucional desplegaron un operativo de búsqueda en Santa Rocío y sectores cercanos para tratar de localizarla.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre su paradero ni han precisado las circunstancias en las que ocurrió la privación de la libertad.
La ficha de búsqueda establece que la integridad de María de los Ángeles podría encontrarse en riesgo, por lo que las autoridades mantienen activo el operativo para establecer su paradero.