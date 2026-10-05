$!Privan de la libertad a despachador de gasolinera del Desarrollo Urbano Tres Ríos en Culiacán

CULIACÁN. _ Un joven despachador de una gasolinera ubicada frente a una plaza comercial del Desarrollo Urbano Tres Ríos, al norte de Culiacán, fue privado de la libertad por un grupo de sujetos armados al mediodía de este lunes 5 de octubre.
La víctima fue identificada como Jazel “N”, de 21 años de edad. El reporte se registró alrededor de las 12:10 horas en el establecimiento situado sobre la intersección de la calle Catedráticos y el bulevar Enrique Sánchez Alonso, a aproximadamente tres cuadras de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE).
De acuerdo con testimonios, personas armadas llegaron a bordo de un automóvil Volkswagen gris, sometieron al trabajador y lo obligaron a subir al vehículo, para posteriormente huir con rumbo desconocido.
Tras la agresión, personas que presenciaron el hecho alertaron a las autoridades. Al lugar acudieron elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado para recopilar evidencias e iniciar la carpeta de investigación correspondiente.
Cabe señalar que el pasado 23 de abril del año en curso, Jorge Luis “N”, de 38 años, empleado y despachador de esta misma gasolinera, fue asesinado a balazos mientras laboraba. Sujetos desconocidos le dispararon en repetidas ocasiones, quedando sin vida junto a una de las bombas de combustible.