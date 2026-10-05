$!Privan de la libertad a despachador de gasolinera del Desarrollo Urbano Tres Ríos en Culiacán

CULIACÁN. _ Un joven despachador de una gasolinera ubicada frente a una plaza comercial del Desarrollo Urbano Tres Ríos, al norte de Culiacán, fue privado de la libertad por un grupo de sujetos armados al mediodía de este lunes 5 de octubre.

La víctima fue identificada como Jazel “N”, de 21 años de edad. El reporte se registró alrededor de las 12:10 horas en el establecimiento situado sobre la intersección de la calle Catedráticos y el bulevar Enrique Sánchez Alonso, a aproximadamente tres cuadras de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE).