Privan de la libertad a dos empleados de centro de rehabilitación en la Colonia Lázaro Cárdenas, en Culiacán

CULIACÁN._ Dos trabajadores de un centro de rehabilitación fueron privados de la libertad por hombres armados que irrumpieron en el establecimiento la noche del domingo 15 de noviembre, en la Colonia Lázaro Cárdenas, al sur de Culiacán.

Las víctimas fueron identificadas como José Roberto, de 31 años, y Luis Felipe, de 33, quienes laboraban en el centro de rehabilitación Tratamiento Esperanza Vive AC, ubicado sobre la calle Presidente Mariano Paredes, entre las avenidas Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines.

De acuerdo con los reportes, la privación de la libertad ocurrió alrededor de las 22:30 horas, cuando ambos trabajadores cenaban en el exterior del inmueble.

Al lugar llegaron alrededor de ocho hombres armados que viajaban en dos camionetas blancas, ambas de modelo reciente: una con características similares a una Toyota RAV4 y otra a una Honda CR-V.

Los sujetos sometieron a los trabajadores y se los llevaron por la fuerza con rumbo desconocido.

El reporte a las líneas de emergencia se realizó varias horas después de la privación de la libertad, debido a que los hombres armados amenazaron a los testigos para impedir que solicitaran ayuda de inmediato.

Tras recibir la denuncia, elementos de distintas corporaciones de seguridad acudieron al establecimiento y desplegaron un operativo de búsqueda para tratar de localizar a las víctimas y dar con los responsables.

Personal de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado también se presentó en el sitio para recabar evidencias e iniciar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la localización de José Roberto y Luis Felipe.