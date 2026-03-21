Privan de la libertad a dueño de taller y lo liberan golpeado en Culiacán

CULIACÁN._ El dueño de un taller mecánico fue privado de la libertad la tarde de este sábado por un grupo armado, que posteriormente lo liberó lesionado por golpes.

De acuerdo con la información recabada, el plagio del hombre ocurrió en la colonia Antonio Rosales.

Minutos después se reportó que elementos de la Secretaría de Marina Armada de México localizaron a la víctima, a quien pusieron bajo resguardo.

Tras esto, se informó el ingreso del hombre a un hospital de la ciudad, en donde atendieron sus lesiones.