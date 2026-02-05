Privan de la libertad a empresario minero en San Ignacio, Sinaloa

SAN IGNACIO. _ Un empresario minero fue privado de su libertad la noche del martes 3 de febrero mientras trabajaba en la mina “El Perico”, ubicada en entre las comunidades de La Labor y El Aguaje, en el municipio de San Ignacio, Sinaloa.

De acuerdo con información preliminar, el reporte se dio luego de que la esposa de la víctima fuera alertada por trabajadores que presenciaron la incursión de sujetos armados. Los testigos indicaron que, alrededor de las 20:00 horas, varios vehículos tipo Jeep arribaron al yacimiento; de ellos descendieron hombres que sometieron a Ernesto “V”, de 52 años, y lo obligaron a retirarse con rumbo desconocido.

Familiares del minero acudieron este miércoles 4 de febrero ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para interponer la denuncia correspondiente. No obstante, lamentaron que la autoridad les notificó que la ficha de búsqueda oficial se emitirá hasta que transcurran 72 horas desde su desaparición.

Esta privación de la libertad ocurre en un contexto de vulnerabilidad para el sector en la región, sumándose a la búsqueda de 10 mineros retirados de la misma forma en el municipio de Concordia. En dicha zona se mantiene un despliegue de las fuerzas armadas, sin que hasta el momento se reporte el paradero de las víctimas.