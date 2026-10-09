$!Privan de la libertad a hombre al salir de gimnasio en Las Quintas, Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue privado de la libertad por civiles armados cuando salía de un gimnasio ubicado en una plaza comercial del sector Las Quintas, al oriente de Culiacán, donde los responsables realizaron detonaciones de arma de fuego. Los hechos se registraron alrededor de las 07:00 horas de este viernes 9 de octubre, sobre el Bulevar Doctor Mora, entre la Calle de Reynosa y el Bulevar Sinaloa, donde quedó abandonado un automóvil Chevrolet Spark rojo, de modelo reciente, presuntamente relacionado con la privación de la libertad.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima se encontraba acompañada de una mujer cuando fue interceptada por los hombres armados. La acompañante permaneció en el sitio, pero hasta el momento no se ha proporcionado la identidad del afectado. Tras el reporte de disparos, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía Estatal Preventiva acudieron al lugar, donde confirmaron la privación de la libertad y localizaron al menos dos casquillos percutidos, aparentemente de arma larga. Las autoridades acordonaron el área para preservar los indicios y solicitaron la presencia de personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para realizar las diligencias correspondientes.