Privan de la libertad a hombre en Culiacán; su hijo desapareció horas antes

CULIACÁN._ Un hombre fue privado de la libertad la noche de este miércoles dentro de una privada en Culiacán, y su hijo fue reportado como desaparecido horas antes de este hecho.

De acuerdo con reportes de autoridades, las víctimas fueron identificadas como Lucas Abel “N”, de 42 años de edad y de oficio carpintero; así como su hijo, Sergio Yahir “N”.

El hijo fue reportado como desaparecido desde las 17:00 horas de este 30 de septiembre, sin revelarse las circunstancias en que fue visto por última vez.

En tanto, el padre fue privado de la libertad aproximadamente a las 20:30 horas por un grupo de al menos cuatro hombres, dentro de un coto residencial del sector Punta Azul, al sur de Culiacán.

Supuestamente, Lucas Abel estaba en la cochera de su domicilio cuando los sujetos lo sometieron y lo subieron a una camioneta SUV roja, para luego escapar.

Corporaciones de seguridad y agentes ministeriales acudieron a la residencial donde ocurrió el plagio, y las primeras diligencias revelaron la previa desaparición del hijo, así como la cronología de los hechos, para comenzar las investigaciones.